I Pixel velocizzano la condivisione di screenshot

Negli ultimi anni, Android ha offerto sempre di più suggerimenti pertinenti in tutte le aree del sistema operativo. In ultimo, i Google Pixel hanno ricevuto un aggiornamento grazie al quale suggerirà all'utente in quale chat inviare l'ultimo screenshot effettuato.

Difatti, appena catturato uno screenshot, alla fine della barra inferiore contenente gli specifici strumenti comparirà un pulsante dedicato alle conversazioni recenti. Il pulsante, caratterizzato dall'immagine profilo utilizzata nell'app e dal nome del contatto, appena premuto consentirà di inserire l'immagine in quella applicazione. Lo staff di 9to5Google ha provato la novità per due volte, ed in entrambe le occasioni il sistema operativo ha suggerito di inviare lo screenshot alla chat con la notifica più recente.

Questi suggerimenti, comunque, sono resi possibili grazie all'ultimo aggiornamento di Android System Intelligence (versione s.25), che già ne consente altri, come ad esempio: