Pixel Buds Pro e Pixel Watch potrebbero essere i regali per chi acquista Pixel 7 e 7 Pro

Manca sempre meno all'evento ufficiale Google programmato per il 6 ottobre, quello in cui verranno presentati i suoi nuovi smartphone top di gamma . Parliamo ovviamente dei i Pixel 7 e Pixel 7 Pro .

Insomma se tutto ciò venisse confermato sarebbe sicuramente un'interessante incentivo all'acquisto dei nuovi flagship di casa Google. Ci riferiamo soprattutto alla promozione che riguarda Pixel 7 Pro, che proporrebbe in regalo il Pixel Watch che verrà ufficializzato proprio insieme ai Pixel 7.

Quanto appena detto rimane tutto da confermare e riguarderebbe, a detta di Quandt, soprattutto il mercato britannico. Chissà se le stesse promozioni arriveranno da noi.

L'evento del 6 ottobre chiarirà questi dubbi e anche quello in merito alla volontà di commercializzare sin da subito in Italia i nuovi Pixel 7 da parte di Google. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle prossime novità a tema Pixel 7.