Pixel Buds Pro tornano alla ribalta: ecco le nuove colorazioni

Insieme ai nuovi Pixel 8 infatti arriveranno altri dispositivi. Arriverà la seconda generazione di smartwatch , il Pixel Watch 2, e anche delle novità che riguardano i suoi dispositivi audio . E nelle ultime ore sono trapelati dei dettagli proprio in questo senso, con le nuove colorazioni attese per le Pixel Buds Pro .

Le immagini che trovate nelle gallerie in fondo mostrano le due nuove colorazioni che Google sta per lanciare per Pixel Buds Pro. Queste sono le true wireless di casa Google dalle performance migliori, con cancellazione del rumore attiva e audio spaziale tramite il tracciamento dei movimenti della testa.

La seconda colorazione in arrivo per Pixel Buds Pro è la Bay Blue . Si tratta di una tonalità di azzurro , la quale sarà probabilmente coerente con una delle colorazioni dei nuovi Pixel 8. Qui sotto trovate varie anteprime della nuova colorazione.

Dalle immagini capiamo che le colorazioni coinvolgeranno esclusivamente il padiglione esterno delle Buds Pro, esattamente come è avvenuto con le colorazioni precedenti. Non si prevedono altre novità in merito alle specifiche delle Buds Pro, così come non si prevedono variazioni del prezzo.