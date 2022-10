Le Pixel Buds A si aggiornano: focus su fix e miglioramenti

Tra quelle più economiche troviamo le Pixel Buds A , le quali offrono tutte le potenzialità smart di Google Assistant per le cuffie ad un prezzo competitivo. Proprio questo modello ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento software.

Da qualche anno ormai vediamo Google particolarmente attivo anche nel settore delle cuffie true wireless , con le sue Pixel Buds ormai disponibili secondo diverse declinazioni in base alle esigenze del mercato.

L'aggiornamento appena rilasciato per le Pixel Buds A corrisponde alla build 3.514. Il changelog non è particolarmente dettagliato: Google parla dell'introduzione di fix e miglioramenti generali alla stabilità. Non sappiamo se questi fix gioveranno all'autonomia o ad altri aspetti.

Il rollout dell'aggiornamento sta avvenendo automaticamente a livello globale. Verificare la ricezione automatica dell'aggiornamento è semplice: