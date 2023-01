Pixel Buds A ricevono il primo aggiornamento del 2023

Negli ultimi anni abbiamo visto Google spingersi sempre più in alto nel mercato hardware, e non solo per quanto riguarda il settore smartphone, dove è protagonista con i suoi Pixel, ma anche in quello dei prodotti audio. Tra questi troviamo infatti le serie Pixel Buds, le true wireless di casa Google.

Successivamente al lancio delle Pixel Buds abbiamo visto arrivare recentemente le Pixel Buds Pro, le true wireless di fascia alta di Google, e le Pixel Buds A, un prodotto di gamma più bassa che offre interessanti funzionalità ad un prezzo sicuramente competitivo.