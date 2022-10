C'è un nuovo colore per le Pixel Buds A

Con l'ultimo evento ufficiale Google ha confermato la sua volontà di essere presente anche nel mercato hardware, con i nuovi smartphone top di gamma, i Pixel 7, il suo primo smartwatch e le nuove cuffie.

Proprio a proposito di cuffie true wireless arrivano ulteriori interessanti novità da parte di Google. Queste riguardano nello specifico le Pixel Buds A, le true wireless di gamma media che Google ha lanciato lo scorso anno.

Le immagini in galleria infatti mostrano la novità: si tratta della nuova colorazione Grigio antracite che a a far compagnia alle già disponibili Bianco e Verde oliva. Si tratta dunque della terza colorazione per le Pixel Buds A di Google.