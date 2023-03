Google prepara una novità per le Pixel Buds A con Pixel 7a

Nelle ultime ore sono emerse importanti novità proprio sulle Pixel Buds A, stando almeno a quanto riferito dal leaker Kuba Wojciechowski. Non si tratta della nuova generazione di Pixel Buds A, lanciate ormai due anni fa, ma di una nuova colorazione .

Attualmente Google offre diverse alternative per le Pixel Buds, anche in termini di prezzo. Le Pixel Buds Pro sono il modello di più alta gamma, complete di cancellazione del rumore attiva, mentre le Pixel Buds A sono le più economiche pur offrendo performance di qualità.

Google è ormai attivo su diversi fronti nel mercato tech, anche per quanto riguarda i dispositivi hardware. Oltre agli smartphone Pixel e al primo smartwatch Pixel Watch, conosciamo anche i vari modelli di true wireless identificati dalle serie di Pixel Buds .

Le immagini in galleria mostrano la nuova opzione per la colorazione della quale parliamo. Si tratta di una tonalità sul blu, che coinvolge la parte interna del case e le cuffie di casa Google.

Abbiamo visto Google fare esattamente la stessa mossa lo scorso ottobre, quando ha lanciato la colorazione antracite sempre per le Pixel Buds A.

L'ipotesi è che Google introduca questa nuova colorazione nei prossimi mesi, magari in concomitanza del lancio del nuovo Pixel 7a, il medio gamma atteso in casa Google. Si dice addirittura che Pixel 7a e le Pixel Buds Pro potrebbero arrivare sul mercato proprio in questa colorazione sul blu.