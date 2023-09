Pixel 8a esce subito allo scoperto: che bordi che hai!

Sappiamo praticamente tutto sui nuovi Pixel 8 di Google, a partire dalla presunta scheda tecnica e fino ad arrivare al design e alle colorazioni previste. E allora perché non pensare a Pixel 8a ?

Il nuovo Pixel 8a appare in una colorazione azzurra. Sul retro vediamo l'ormai classica banda orizzontale per contenere i sensori fotografici. Tali sensori sembrano due, un principale e un grandangolo, affiancati al flash LED. Anteriormente vediamo un display abbastanza classico, con un foro centrale per ospitare la fotocamera.

I bordi sono arrotondati, coerenti con il look che dovrebbe caratterizzare i Pixel 8.

Questo aspetto è quello che lo differenzierebbe maggiormente dal Pixel 7a arrivato quest'anno e che vedete nell'immagine di copertina. Lateralmente, e anche intorno al display, vediamo però dei bordi consistenti. Sembra addirittura che lo smartphone sia bombato.