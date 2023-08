Pixel 8a si farà o no? Nell'indecisione, spunta un benchmark con alcune specifiche

Dalla scheda, possiamo infatti leggere che il chip sul piccolino di Google ha una frequenza base di 1,70 GHz, con 4 core a 1,70 GHz, 4 a 2,37 GHz e 1 a 2,91 GHz. Per confronto, il Tensor G3 su Pixel 8 è stato avvistato a 2,15 GHz, con 4 core a 2,15 GHz, 4 a 2,45 GHz e 1 a 3,02 GHz.

I risultati? Niente di particolarmente eclatante, con 1.218 punti in single-core e 3.175 punti in multi-core, che se messi vicini ai 1.380 punti in single-core e 3.071 punti in multi-core di Pixel 7a non ci danno l'idea di un grande salto generazionale.

Più informativo il confronto con i benchmark di Pixel 8, che era apparso su GeekBench qualche mese fa e aveva ottenuto valori di 1.186 e 3.809 rispettivamente, ma con Android 13.

A questo punto è difficile farsi un'idea chiara di cosa stia succedendo. Il leaker Yogesh Brar comanda il fronte di chi si dice certo che non ci sarà un Pixel 8a, ma non abbiamo dati sulle vendite di Pixel 7a, quindi non possiamo sapere cosa deciderà di fare Google. Al momento, quello che possiamo dire è che su Amazon Pixel 7a costa 479 euro, mentre Pixel 7 549 euro, ma hanno lo stesso processore. Se dovessimo traslare queste cifre a un anno esatto da oggi, Pixel 8a sarebbe molto meno allettante.

Certo, è sempre possibile che questa schermata di GeekBench si riveli falsa, al che tutti questi discorsi si rivelerebbero inutili, ma dando per scontato che non lo sia, possiamo solo concludere che Google stia cercando di muoversi su un filo molto sottile. Che potrebbe evitare di rompere lanciando Pixel 8 a un prezzo assurdamente alto o un possibile Pixel 8a a un prezzo irresistibile.