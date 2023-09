I Pixel 8 saranno in buona compagnia: Google esce allo scoperto

Negli ultimi giorni infatti abbiamo parlato spesso di Pixel 8, soprattutto per quanto riguarda i prezzi , i quali dovrebbero subire dei dolenti e consistenti aumenti rispetto alla generazione precedente. Ora finalmente Google esce allo scoperto , confermando quanto trapelato nei giorni scorsi.

Manca sempre meno al grande evento di Google , quello in cui verranno ufficializzati i suoi nuovi smartphone top di gamma , i Pixel 8 per i quali abbiamo avuto già diverse anticipazioni.

Con il video che trovate qui sotto Google conferma ufficialmente che il suo evento si terrà il prossimo 4 ottobre . Arriveranno i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, e saranno in buona compagnia .

Nel breve video infatti vediamo che oltre ai nuovi smartphone ci saranno anche Pixel Watch 2 e probabilmente una nuova variante di Pixel Buds Pro , le true wireless premium dell'azienda. Tutto il video mostra prodotti nella colorazione panna, quella denominata Porcelain da Google. Chiaramente non sarà l'unica.

Per quanto riguarda Pixel 8 vediamo alcuni particolari del design, come ad esempio il contorno del modulo fotografico posteriore che dovrebbe essere più smussato rispetto alla generazione precedente. Oltre alla colorazione Porcelain, Google sul suo sito ufficiale ci mostra anche un Pixel 8 in colorazione rosa.