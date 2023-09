I Pixel 8 non seguiranno la strada degli iPhone

Ora, grazie a fonti interne, il sito 9to5Google è riuscito a ridimensionare questa notizia, confermando che i nuovi Pixel supporteranno sempre le SIM fisiche, oltre ad annunciare che Pixel 8 Pro offrirà la modalità Night Sight anche per i video. Andiamo ad approfondire queste notizie.

Nelle scorse settimane, tra le numerose anticipazioni che hanno riguardato i prossimi Pixel 8 , ce n'è stata una piuttosto allarmante: la possibilità che Google imitasse Apple ed eliminasse dai suoi telefoni il carrellino della SIM per renderli compatibili solo con eSIM (ecco come attivare una eSIM su Android ).

Serie Pixel 8: la SIM è salva

Come molti appassionati sapranno, l'anno scorso Apple aveva fatto scalpore eliminando il carrellino delle SIM dai suoi iPhone 14 venduti negli Stati Uniti, e uno dei rumor che circolano attorno agli iPhone 15 è che la novità quest'anno riguarderà perlomeno anche l'Europa.

Questo ha dato uno slancio all'adozione delle eSIM da parte dei produttori di telefoni Android e soprattutto degli operatori, che non potranno certo permettersi di essere tagliati fuori da un mercato come quello degli utenti Apple, e diversi leaker avevano suggerito che anche Google avrebbe preso la stessa decisione per i suoi Pixel 8.

A quanto pare, stando alle fonti interne all'azienda contattate da 9to5Google, questa notizia è stata "notevolmente esagerata" e i prossimi Pixel manterranno il carrellino della SIM.