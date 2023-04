Pixel 8 potrebbe avere un display più piccolo di Pixel 7

Gli smartphone compatti, soprattutto negli ultimi anni, sono diventati sempre più una rarità. Google, però, starebbe provando a distinguersi, prevedendo un display più contenuto per il suo Pixel 8. Il nuovo modello, infatti, dovrebbe presentare un pannello più piccolo rispetto a quello del suo predecessore, che aveva una diagonale da 6,3". In particolare, il futuro smartphone di Google verrebbe equipaggiato con uno schermo da 6,2".

Entrando di più nei dettagli della notizia, secondo il noto analista Ross Young, l'azienda avrebbe optato per un display da 6,16" – una diagonale che sul piano del marketing verrà arrotondata a 6,2" – mentre sul Pixel 8 Pro spiccherà uno schermo da 6,7". In questo modo, il Pixel 8 sarebbe un concorrente diretto di Galaxy S23, lo smartphone di Samsung che presenta un display da 6,1", così come l'iPhone 14 Pro di Apple.