Cosa non avevamo già visto dei nuovi Pixel 8? La scatola!

Il 4 ottobre sarà il giorno in cui finalmente Google presenterà la nuova versione dei suoi smartphone top di gamma. Pixel 8 ed 8 Pro , i quali debutteranno in buona compagnia con il Watch 2 , sono stati protagonisti nelle ultime settimane di una notevole quantità di leak che hanno svelato anticipatamente tutte le informazioni più importanti sugli smartphone. Tra gli svariati render e tutte le specifiche emerse nel dettaglio, i Pixel Fan ormai attendono il 4 ottobre ''solo'' per poter effettuare il preordine del prossimo Google-fonino.

Una cosa però effettivamente non era stata ancora rivelata dai leak: la confezione.

Come possiamo vedere dalle foto seguenti, la scatola nel frontale è molto simile (per non dire uguale) a quella dei Pixel 7 lo scorso anno, differendo ovviamente solo nella scritta del modello in alto e nell'immagine raffigurata. Il retro invece presenta alcune specifiche sullo smartphone già note, mentre a differenza dello scorso anno è presente nella parte alta della scatola la scritta '' #TeamPixel''; volendo quindi porre l'attenzione sulla community di appassionati dietro questa linea di prodotti.