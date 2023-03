Pixel 8 non si nasconde: dai primi render trapelano alcune differenze con Pixel 7

Neanche il tempo di prendere fiato dopo aver visto i primi render riguardanti il nuovo Pixel 8 Pro, e OnLeaks ha già reso disponibili quelli di Pixel 8, svelando alcune novità interessanti (a proposito, qui trovate come usare il filtro chiamate dei Pixel). Proprio come il fratello maggiore, il nuovo piccolino di casa Google offre un design leggermente diverso dal suo predecessore, Pixel 7 (qui trovate la nostra recensione, in caso ve la siate persa), con angoli più arrotondati ma soprattutto dimensioni inferiori. Ma non perdiamo tempo e andiamo a scoprire le immagini!

Fonte: OnLeaks e mysmartprice

Un Pixel 8 più piccolo e snello, con schermo piatto

Nonostante lo stile del nuovo Pixel ricalchi inequivocabilmente quello degli ultimi dispositivi made in Google, con una banda posteriore a rilievo comprendente il blocco fotocamere che va a fondersi con il bordo laterale metallico, possiamo apprezzare alcune interessanti differenze rispetto al suo predecessore. Stando ai render trapelati grazie all'affidabile OnLeaks, infatti, si notano bordi più arrotondati, che rendono il piccolino di casa Google più snello e meno squadrato di Pixel 7.

E piccolino sarà davvero, perché secondo il noto leaker il cambiamento più evidente saranno le minori dimensioni dello schermo, che passerà da 6,3 a 5,8 pollici, e conseguentemente del telefono. OnLeaks infatti riporta che le dimensioni di Pixel 8 saranno 150,5 x 70,8 x 8,9 mm (lo spessore sarà di 12 mm, considerando il blocco fotocamere), una bella differenza rispetto a Pixel 7, che misurava 155.6 × 73.2 × 8.7 mm. Dalle immagini notiamo come il nuovo telefono di Google avrà cornici curve in metallo, su cui possiamo notare le interruzioni per le antenne, e sul bordo inferiore si possono apprezzare la porta USB-C e i fori per altoparlante e microfono. Lo schermo resterà sempre piatto, con un foro in alto al centro per la fotocamera anteriore, e dovrebbe essere invariata anche la configurazione a doppia fotocamera con il flash LED (niente teleobiettivo, quindi).

Alcuni di questi dettagli possono essere apprezzati meglio osservando il video a 360° qui sotto, che rivela una continuità con il design di Pixel 8 Pro che abbiamo visto ieri, anch'esso caratterizzato da angoli arrotondati e schermo più piccolo rispetto al predecessore. Secondo le ultime informazioni, infine, entrambi i telefoni dovrebbero montare il nuovo SoC Tensor G3.

Quando verrà presentato?