Pixel 8 Pro verrà aggiornato per 7 anni. Ma ci può arrivare?

Pixel 8 Pro è l'apice della tecnologia di Google, oltre che il telefono (insieme al fratello minore Pixel 8) che riceverà più aggiornamenti nel panorama Android (avete visto la nostra recensione?). Ben sette anni, è la promessa della casa di Mountain View (anche se non è chiaro quanti aggiornamenti di OS e quanti di sicurezza), ma riuscirà fisicamente a resistere tutto questo tempo? A farsi la domanda, il solito Zack Nelson del canale YouTube JerryRigEverything. Andiamo a scoprire com'è andata, oltre a ricordarvi le migliori app per pulire Android. Il test comincia con l'apertura della confezione, e Nelson, ricordando come il vecchio Pixel 7 Pro avesse rivelato delle incertezze strutturali in corrispondenza dei tagli delle antenne (presenti nella stessa posizione anche qui), si dichiara innamorato della colorazione blu. Il retro, pur essendo in vetro satinato, rilascia una sensazione di morbidezza che fanno pensare più alla plastica. Lo YouTuber passa a testare il vetro con le sue punte in scala di Mohs, dichiarandosi soddisfatto della scelta di quest'anno di Google di usare un vetro piatto, più resistente in caso di cadute (come abbiamo avuto modo di vedere in altri test). Come altri dispositivi dotati di rivestimento in Gorilla Glas Victus 2, si iniziano a notare solchi con la punta di durezza 6, che poi aumentano con quella di durezza 7. Un risultato, sebbene non impressionante come quello ottenuto da iPhone 15, in linea con quello di altri telefoni.

In alto, abbiamo la fotocamera anteriore, l'altoparlante superiore, molto sottile e lungo, e un taglio per l'antenna proprio in corrispondenza del foro della fotocamera. I bordi sono in alluminio riciclato lucido, mentre i tasti di volume e accensione sono rimovibili. Il carrellino della SIM è protetto da una guarnizione in gomma, mentre in fondo troviamo l'altoparlante e la porta USB-C. Il retro in vetro è resistente al taglierino, mentre il blocco fotocamere in metallo no. Qui troviamo il termometro, un sensore a infrarossi che può determinare la temperatura degli oggetti a 5 cm di distanza. Nelson passa poi la fiamma dell'accendino sullo schermo "Actua" da 2400 nit, che dopo 17 secondi causa una macchia che non va più via. Rigando invece lo schermo con la punta di durezza 7 in corrispondenza del lettore delle impronte (ottico e non ultrasonico), queste sono riconosciute comunque correttamente.

Arriviamo finalmente al climax del video: il bend test. iPhone 15 Pro Max (unico tra i nuovi iPhone) non lo aveva superato brillantemente, e storicamente i Pixel non sono proprio eccellenti in questo senso. Pixel 8 Pro conferma invece le ottime impressioni che ci aveva trasmesso con il test di caduta. Nonostante scricchiolii vari non cede e non rivela debolezze strutturali, né dal retro né dalla parte anteriore, neanche lungo la linea delle antenne. Quest'anno Google ha fatto un buon lavoro, e nonostante gli sforzi Nelson non riesce a causare danni di alcun tipo.

Il telefono passa il test di resistenza: può veramente durare sette anni! In caso siate interessati, vi lasciamo all'intero video, come al solito molto interessante e ben fatto.