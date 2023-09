Google ci ricasca e toglie ogni dubbio su come sarà Pixel 8 Pro

Insomma, questioni di ordinaria amministrazione per Google, e ora noi possiamo apprezzare una serie di dettagli sul dispositivo, come i colori, Liquorice (un nero), Porcelain (una tonalità beige) e Sky (un azzurro chiaro), e il fatto che manterrà il carrellino per la SIM.

A notarlo, diversi leaker come José Rubén e Mishaal Rahman , che hanno fatto in tempo a prendere diversi screenshot prima che qualcuno ai piani alti della GrandeG si accorgesse dello sbaglio e togliesse la sezione.

Ci risiamo, Google non riesce proprio a tenere per sé i segreti e tra teaser più o meno concordati, leak e altre anticipazioni nella sola ultima settimana sono arrivate a ben 500 le volte in cui la casa di Mountain View ha rilasciato informazioni sul suo nuovo Pixel 8 Pro (sapete come aggiornare un Pixel con file OTA ?).

Dal punto di vista dell'interfaccia, non ci sono punti interessanti, con sfondi e widget che richiamano il colore della scocca, ma niente che non ci possiamo aspettare da un Pixel normale.

Nondimeno, qui sotto potete apprezzare il telefono da tutte le angolazioni (grazie a The Verge), in modo da togliervi ogni curiosità e sapere cosa attendervi al momento del lancio, che avverrà il 4 ottobre.

Ma niente paura: il simulatore non offre scorci sulle specifiche, quindi Google può ancora sorprenderci con altri teaser involontari da qui a un mese! Anche perché l'incauto dipendente della GrandeG non ha pubblicato sul simulatore anche Pixel 8, quindi siamo ancora in debito di immagini sul nuovo "piccolino".

Se non sapete cosa sia Pixel Simulator, è un sito dove vedere da ogni angolazione i telefoni dell'azienda e le loro funzioni. Scegliete un modello dal menu a tendina in alto e potete esplorarlo a piacere. Fino a poche ore fa, come dicevamo, era disponibile anche per Pixel 8 Pro ma ora non è più accessibile. In ogni caso, potete sempre provare, in caso qualcuno a Mountain View premesse per errore il pulsante sbagliato.