Pixel 8 Pro in tutto il suo splendore: ecco i primi render in alta definizione

Gli ultimi smartphone di Google, ovvero Pixel 7 e Pixel 7 Pro, si sono dimostrati davvero degli ottimi dispositivi ma, nonostante siano passati solo pochi mesi dall'arrivo sugli scaffali italiani, è arrivato il momento di dare uno sguardo ai successori e, in particolare, all'atteso Pixel 8 Pro.

In realtà, i primi rumor riguardanti Pixel 8 Pro sono arrivati già a dicembre 2022: all'epoca, il noto leaker Kuba Wojciechowski parlò della fotocamera rinnovata che sarebbe stata montata sul dispositivo, e inoltre fornì anche i nomi in codice degli smartphone ("Husky" e "Shiba", rispettivamente per Pixel 8 e Pixel 8 Pro).

Adesso è invece il solito OnLeaks a fornire i primi render in alta definizione di Pixel 8 Pro: come potete vedere dalle immagini proposte alla fine dell'articolo, il design dello smartphone non sarà molto diverso da quello dei suoi predecessori ci sarà ancora la grande fascia posteriore ad accogliere le fotocamere (che saranno tre) e un misterioso sensore (probabilmente un sensore macro o un sensore per la profondità).