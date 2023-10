Pixel 8 Pro fa impallidire Galaxy S23 Ultra e iPhone 15 Pro Max in questo test

La scorsa settimana Google ha svelato al mondo i suoi nuovi dispositivi, tra cui gli attesissimi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, caratterizzati da alcune novità dal punto di vista tecnologico e da un deciso aumento di prezzo (sapete come usare il filtro chiamate dei Pixel?).

Proprio per questo motivo, diventa più impellente che mai essere al corrente della loro resistenza, soprattutto in caso di cadute mentre lo togliamo dalla tasca o lo stiamo usando per chiamare. Il canale YouTube PBKreviews ha quindi deciso di testare questo aspetto, con i suoi drop test semplici ma efficaci, mostrandoci cosa succede al telefono in queste condizioni quando cade sul cemento.

Il video inizia facendo cadere il telefono dall'altezza a livello della vita, dallo schermo, per poi continuare con una caduta dall'altezza del volto, sempre di schermo, e concludere con due cadute ancora a livello della vita, di schiena e di fianco.

Ma come se l'è cavata il nuovo Pixel? Egregiamente, stando al video (anche se in effetti PBK poteva usare uno sfondo diverso da quello stock).

Dopo la prima caduta, Pixel 8 Pro è praticamente indenne, con solo un'ammaccatura sul bordo metallico, in basso a destra, mentre la seconda caduta è ancora più impressionante, con praticamente nessun segno da alcuna parte e solo lievi ammaccature sul metallo del blocco fotocamere posteriore.