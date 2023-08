Pixel 8 Pro si mostra ufficialmente sul sito di Google

Le indiscrezioni sui futuri Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono sempre più numerose. In ultimo, Google ha pubblicato un'immagine della variante Pro direttamente sul suo sito ufficiale. Nello specifico, lo smartphone , nella tonalità "Porcelain" (un bianco caldo), è apparso nella pagina promozionale "Abbonamenti e servizi Google". Scendendo nei dettagli, il nuovo dispositivo è piuttosto simile a Pixel 7 Pro : le differenze, infatti, sarebbero minime. Tra queste, il modulo della fotocamera posteriore, caratterizzato da un nuovo design (Pixel 8 Pro ha tutte e tre le fotocamere principali racchiuse in un unico alloggiamento a forma di pillola).

Inoltre, 9to5Google ha confermato le tre opzioni di colore di Pixel 8 Pro. In particolare, lo smartphone dovrebbe essere disponibile nella nuova tonalità "Sky" (azzurro), in "Porcelain" ed in nero (molto simile allo stile Obsidian di Pixel Fold). Rispetto al passato, poi, non si dovrebbe avere la finitura lucida sulla barra della fotocamera. Ritornando un po' indietro, l'inclusione del colore blu rappresenta una scelta particolarmente interessante visto che una tonalità del genere mancava nella serie Pixel da Pixel 2.

Da allora, infatti, il blu è stato offerto direttamente solo su dispositivi di fascia media come il Pixel 4a "Barely Blue" e Pixel 7a "Sea".