Pixel 8 potrebbe avere qualcosa in comune con iPhone 14 Pro

Rahman ha infatti analizzato gli ultimi render condivisi dal noto leaker Steve H. , sottolineando un particolare interessante che indicherebbe la potenziale assenza del carrellino per l'inserimento della SIM . Tale assenza potrebbe indicare che Google punterebbe esclusivamente al supporto eSIM per i suoi nuovi Pixel 8.

Se davvero Pixel 8 e Pixel 8 Pro arrivassero senza carrellino della SIM allora condividerebbero solo con iPhone 14 Pro questa caratteristica. iPhone 14 Pro infatti nel mercato statunitense è arrivato esclusivamente con il supporto eSIM, eliminando la necessità di avere una SIM fisica per avviare la parte telefonica.

I render in realtà non sono chiarissimi e danno spazio a più interpretazioni, come quella di Smartprix che invece ha indicato la presenza del carrellino per la SIM sul lato sinistro della scocca. Steve H. ha riferito che si tratta solo di un'interpretazione, non chiarendo se effettivamente è corretta o meno.

Insomma, l'eventualità che Google lanci Pixel 8 con il supporto eSIM esiste. Staremo a vedere se sarà confermata e se la scelta riguarderà esclusivamente il mercato USA come è avvenuto per iPhone 14 Pro.