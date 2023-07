Pixel 8 sarà un bel salto in avanti: ecco le novità rispetto a Pixel 7

Si parla soprattutto del comparto batteria . Secondo una fonte di Android Authority infatti, Pixel 8 arriverà con una batteria da 4.485 mAh , in aumento rispetto ai 4.270 mAh che troviamo su Pixel 7. Per Pixel 8 Pro la capacità della batteria ammonterà a 4.950 mAh , rispetto ai 4.296 di Pixel 7 Pro. Dunque, per entrambi i modelli dovremmo vedere una batteria leggermente più capace .

I miglioramenti ci saranno anche per le velocità di ricarica. Si parla di un output massimo di 27W per la ricarica cablata dei Pixel 8.

Sulla serie Pixel 7 invece questa arrivava fino a 20W e 23W per la variante Pro. Per la ricarica wireless invece non ci saranno novità, con un output massimo di 20W per i caricatori proprietari e di 12W per quelli compatibili con lo standard Qi. In ogni caso, vediamo che Google rimane ancora fedele alla sua filosofia per cui non propone velocità da capogiro per la ricarica della batteria, come invece fanno gran parte dei suoi rivali nel settore smartphone.

Oltre alle novità per il comparto batteria, anche la connettività ne beneficerà. I Pixel 8 infatti dovrebbero arrivare con il supporto ufficiale al Wi-Fi 7, un evoluzione rispetto al Wi-Fi 6 e 6E che troviamo dalla serie Pixel 6. La stabilità e la velocità di trasferimento con Wi-Fi sicuramente ne beneficeranno.

Sempre in tema connettività, dovrebbe arrivare un modulo aggiornato per il supporto UWB su Pixel 8 Pro rispetto a quello che troviamo su Pixel 7 Pro. Ancora niente UWB per Pixel 8, così come del resto è accaduto per Pixel 7.

E infine parliamo di mercato e vendite. Con la serie Pixel 8 Google dovrebbe allargare ulteriormente i paesi in cui i suoi dispositivi verranno commercializzati ufficialmente. Pixel 6 e Pixel 7 sono arrivati anche in Italia, questo chiaramente non cambierà con i Pixel 8.