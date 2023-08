Tutto quello che avrà Pixel 8 e che gli altri non hanno

I nuovi top di gamma di casa Google li abbiamo già intravisti nel corso delle ultime settimane grazie a vari leak emersi in rete. Ci saranno innovazioni hardware , fedeltà rispetto alle generazioni precedenti per quanto riguarda il design e un buon numero di novità software .

Google la chiama Audio Magic Eraser, ed è una funzionalità completamente analoga alla Gomma Magica che abbiamo imparato ad apprezzare nel contesto fotografico, lanciata per la prima volta da Google con i Pixel 6. Il tutto chiaramente è trasposto all'audio.

Nel breve video vediamo la funzionalità all'opera: l'opzione sarebbe integrata all'interno dell'editor foto e video di Google Foto e permetterebbe di isolare varie fonti audio registrate nei video.

Una volta riconosciute le fonti, ad esempio "rumore", "persone" e "musica", gli utenti potranno attenuare o eliminare solo alcune di esse per correggere il video.

Insomma si tratta di una funzionalità che al comparto audio le stesse azioni offerte dalla Gomma Magica. Arriverà in esclusiva su Pixel 8 Pro, da chiarire se ci sarà anche per Pixel 8, ma non escludiamo che in seguito verrà distribuita anche ai Pixel delle generazioni precedenti.