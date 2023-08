Su Pixel 8 la magia di Google vi aiuterà nelle foto di gruppo

Tuttavia, le novità del software della fotocamera sembrano non essere finite qui. E a rivelarcelo è Mishaal Rahman con un post su X (al secolo Twitter), in cui ci racconta che Google nel suo programma Pixel Superfans ha rilasciato delle frasi che lasciano intendere l'arrivo di una nuova funzionalità.

Infatti, abbiamo visto l' interfaccia rinnovata per la fotocamera e l' Audio Magic Eraser , una funzionalità che nessun altro smartphone ha in questo momento e che il colosso di Mountain View presenterà insieme alla nuova serie di dispositivi.

Ad inizio autunno vedremo la presentazione ufficiale dei nuovi Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro , i nuovi smartphone di Google . Però, nell'avvicinarsi a quella data non mancano di certo le prime informazioni su quello che si potrà trovare a bordo di questi smartphone.

Nello specifico, il team di Google dice di "non preoccuparsi se qualcuno è distratto durante una foto di gruppo, perché la AI del tuo smartphone può renderla comunque una foto perfetta" e poi aggiunge che "si può creare una perfetta foto di squadra acquisendo il miglior scatto di ognuno dei presenti grazie alla AI dello smartphone, così che ognuno possa venire bene".

Quello che fanno pensare queste frasi è che sarà possibile correggere dopo lo scatto la foto realizzata, in modo da renderla più bella e senza difetti. Pensiamo, ad esempio, a una classica foto di gruppo con molte persone: generalmente succede che qualcuno al momento dello scatto venga ritratto con gli occhi chiusi oppure con lo sguardo rivolto verso un'altra direzione, quindi possiamo immaginare che questa nuova funzionalità possa correggere questo tipo di situazioni.

Perciò, possiamo pensare che sarà una sorta di Gomma Magica 2.0 che sarà aiutata dall'intelligenza artificiale. Sicuramente i puristi della fotografia avranno da ridire su questa funzionalità, perché sembrerebbe possibile correggere anche altri dettagli delle foto e quindi si andrebbe a perdere l'originalità di uno scatto.

Infine, nel post viene data la conferma della presenza dell'Audio Magic Eraser, che sarà in grado di eliminare il rumore ambientale durante un video: si fa l'esempio di un video fatto durante una partita allo stadio, nel quale sarà possibile eliminare "le urla del fan seduto accanto a te" oppure sarà possibile "concentrare l'audio sulle reazioni degli amici minimizzando il rumore di fondo dello stadio".

Insomma, una serie di funzionalità da godere in presenza di amici, ma che non sappiamo se saranno esclusive della serie 8 dei Pixel o se poi saranno disponibili anche per gli altri modelli.