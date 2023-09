Nuovi Pixel 8: tutto quello che sappiamo a meno di due settimane dal lancio

Manca sempre meno al 4 ottobre, data dell'evento di presentazione dei nuovi smartphone e del nuovo smartwatch di casa Google, e come consuetudine aumentano le anticipazioni riguardo i dispositivi in arrivo. Già nelle ultime settimane avevamo avuto informazioni importanti riguardo la presenza del carrellino della SIM e sul possibile miglioramento delle temperature; mentre oggi, grazie a quanto riportato su mysmartprice, possiamo dare uno sguardo anche ai render ufficiali in alta risoluzione.

Di seguito anche un riassunto delle specifiche tecniche riportate da Yogesh Brar in un post sul social X.