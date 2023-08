Pixel 8: abbiamo una data ufficiale

Tramite un post su Instagram Google ha annunciato, a modo suo, quando avverrà la presentazione dei nuovi Pixel 8. Il 4 ottobre è il giorno scelto da Google per svelare al mondo i suoi nuovi smartphone.

Dopo settimane di anticipazioni e rumor , grazie ai quali abbiamo appreso in anteprima quale sarà il design e quali saranno le principali innovazioni hardware e software dei nuovi Pixel di Google, finalmente conosciamo la data di presentazione .

I prossimi gioielli in casa Google saranno i Pixel 8 , gli smartphone che la casa di Mountain View presenterà come i nuovi top di gamma.

Il video pubblicato da Google mostra un Pixel 7 che dialoga con un iPhone, facendo ironia sulle capacità dell'uno e dell'altro. Alla fine del video, e anche nella descrizione, capiamo poi che la nuova generazione di Pixel arriverà il 4 ottobre.

Ulteriori conferme arrivano anche da Marques Brownlee, il famoso youtuber che ha appena ricevuto l'invito per seguire in presenza l'evento di Google.

L'evento sarà il teatro per vedere non solo i nuovi Pixel 8 e 8 Pro, ma anche Pixel Watch 2 e altri non confermati dispositivi e accessori.