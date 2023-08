Pixel 8: un trionfo di colori, si partirà dai soliti 128 GB

Ora abbiamo modo di vedere anche quali saranno le colorazioni che caratterizzeranno i dispositivi, così come quali saranno le opzioni di storage a disposizione di coloro che li acquisteranno.

Stando infatti a quanto riferito dal noto leaker Snoopy Tech, i nuovi Pixel 8 avranno dei case ufficiali di diverse colorazioni, in continuità con quanto abbiamo visto a partire dalla serie Pixel 7. Ecco le colorazioni attese per le custodie delle due varianti che stanno per arrivare:

Pixel 8 : Carbon – Haze – Jade – Peony – Real Red

: Carbon – Haze – Jade – Peony – Real Red Pixel 8 Pro: Carbon – Jade – Porcelain – Real Red – Sky

Saranno dunque cinque le colorazioni attese per le custodie dei nuovi Pixel 8. Questo non significa che tutte e cinque arriveranno anche per i dispositivi stessi.

Riguardo le opzioni di storage, sappiamo anche che la serie Pixel 8 sarà acquistabile nella variante da 128 GB, poi in quella con 256 GB e quella da 512 GB. La variante con lo storage più contenuto è un qualcosa di non comune considerando gli attuali trend del mercato, dove tutti i top di gamma arrivano con almeno 256 GB di storage interno.