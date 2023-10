Pixel 8: Google mai banale sui nomi delle colorazioni

Mancano ancora due giorni al grande evento di Google, quello che si terrà il prossimo 4 ottobre e che avrà diversi protagonisti. Primi fra tutti i nuovi smartphone, i Pixel 8, accompagnati dal nuovo smartwatch Pixel Watch 2 e altre novità che riguarderanno gli accessori audio.

Nelle scorse settimane abbiamo assistito a una quantità davvero notevole di leak e anticipazioni sui prossimi Pixel 8. Ci sembra quasi di conoscerli già ufficialmente. Ma prima della presentazione ufficiale è giunto il momento di conoscere un altro dettaglio.

Stavolta si parla di colorazioni dei Pixel 8, e in particolare di quella blu prevista per i nuovi smartphone di casa Google. Quello che vedete nell'immagine in copertina, e in quelle in basso, sarà proprio Pixel 8 in colorazione Bay. Sì, sembra che Google sia decisa a chiamare Bay la colorazione in blu chiaro che ha concepito per i nuovi Pixel 8.