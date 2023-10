Pixel 8 e 8 Pro sbaragliano DxOMark, ma non per la ragione che state pensando

Abbiamo visto tutti i punti chiave del nuovo Pixel 8 Pro nella nostra recensione completa . Ma ora arriva il giudizio di DxOMark , ma non per il comparto fotografico , aspetto sul quale DxOMark ormai detiene un parere autorevole. Il team francese ha invece testato a fondo il display dei due gioielli di casa Google.

E il responso finale non poteva essere migliore per Google. Il display di Pixel 8 e Pixel 8 Pro si posiziona al primo posto della classifica generale di DxOMark. Questo significa che nessun altro modello di smartphone ha fatto meglio secondo DxOMark. Il punteggio finale, per entrambi i modelli, corrisponde a 154 punti. Segno che Google non si è risparmiata nemmeno per la variante standard dei suoi top di gamma.

I display dei due modelli sono molto simili, se non per la grandezza. E allora anche il giudizio di DxOMark è chiaramente quasi identico. Gli aspetti nei quali i due dispositivi eccellono in particolar modo sono la leggibilità, efficiente e alta in ogni condizione ambientale, e la resa dei colori. Lo scrolling è sempre fluido e reattivo, così come il supporto allo standard HDR10 contribuisce a una piacevole esperienza di visualizzazione dei contenuti video.

Tra gli aspetti negativi sono stati citati dei dettagli, come l'aliasing evidente durante le sessioni di gioco, tocchi involontari quando si usa il dispositivo con una mano, e alcuni artefatti in condizioni di ambiente particolarmente luminoso.

Qui sotto trovate un riepilogo grafico di come sono andati i test del display per Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Se però siete interessati ai dettagli più tecnici allora vi suggeriamo di leggere i report completi che trovate alla fonte.