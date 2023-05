Pixel 7a svelato: anche meglio di quello che vi aspettate

Si avvicina sempre di più il momento in cui conosceremo ufficialmente il nuovo smartphone di casa Google, il Pixel 7a che promette molto bene. Nelle ultime ore sono trapelati nuovi e interessanti dettagli che incrementano ulteriormente le aspettative.

Le immagini che trovate in basso, condivise dall'affidabile Evan Blass, infatti mostrano il look definitivo di Pixel 7a. Sul design non vediamo sorprese rispetto a quello che già sapevamo: Pixel 7a sarà sostanzialmente come Pixel 7, con la banda fotografica posteriore in color argento e che ospiterà due sensori fotografici con flash LED. Soltanto la parte anteriore si differenzierà per i bordi del display leggermente più pronunciati rispetto a quelli che vediamo su Pixel 7.