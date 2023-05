Pixel 7a è il migliore per resistenza

Lo YouTuber nota subito che a differenza di Pixel 7 e 7 Pro, Pixel 7a non ha il blocco fotocamere integrato nei bordi laterali , il che potrebbe avere una rilevanza strutturale. Parte poi il test vero e proprio, con le punte di diversa durezza in scala di Mohs per testare il vetro anteriore .

Zack Nelson inizia il suo video notando la sensazione di solidità trasmessa dal dispositivo, che nonostante le cornici pronunciate offre uno schermo piatto , maggiormente indicato per evitare danni in caso di cadute.

Pixel 7a (ecco la nostra recensione , in caso ve la siate persa) forse non è capitato nel momento giusto vista la concorrenza, soprattutto quella interna da parte di Pixel 7 . Ma forse il dispositivo, peraltro ottimo, ha un asso nella manica: la resistenza.

La fotocamera anteriore è protetta dallo stesso vetro, e lo speaker superiore è in corrispondenza di due interruzioni per l'antenna. I bordi laterali sono in metallo, e i pulsanti di accensione e regolazione del volume si possono rimuovere applicando una pressione dall'esterno, pur mantenendo una resistenza ai liquidi IP67.

Anche il blocco posteriore delle fotocamere è in metallo, e Nelson osserva che la diversa struttura di collegamento con il bordo laterale potrebbe essere dovuto al fatto che il telefono si apre dal retro e non dal fronte, come invece succede per Pixel 7 Pro.

Una delle differenze più importanti tra i fratelli maggiori e Pixel 7a è la cover posteriore, che nel telefono oggetto del test è di plastica, quindi soggetta a graffi o, come nel caso di Zack, di curiosi "tatuaggi", ma che se non altro non si frantuma in caso di cadute.