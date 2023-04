Pixel 7a: l'appeal di Google in uno smartphone

Le immagini che trovate nella galleria in basso sono state condivise da WinFuture e corrispondono a quelle che dovrebbero essere le immagini per la stampa di Pixel 7a.

Le immagini mostrano un Pixel 7a proprio come ce lo aspettiamo, e come ce lo hanno dipinto i rumor emersi finora in rete. Dunque un look molto coerente con i Pixel 7 presentati alla fine dello scorso anno: ci sarà una banda fotografica posteriore leggermente più vistosa, e cornici per il display più pronunciate.

Le specifiche tecniche principali le abbiamo già scandagliate ma le ripassiamo: