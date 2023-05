Pixel 7a potrebbe addolcire l'aumento di prezzo con un gradito regalo

Il volantino inoltre fa un'altra rivelazione sul prezzo. In Australia la variante base da 128 GB di Pixel 7a costerà 747 dollari australiani, quindi lo stesso prezzo al dettaglio a cui viene lì venduto l'attuale Pixel 6a. Considerando che in Australia le Pixel Buds A vengono vendute a 159 dollari australiani, l'offerta è particolarmente allettante.

Ricordiamo inoltre che la scorsa settimana è trapelata una nuova colorazione per gli auricolari che dovrebbe essere annunciata sempre al Google I/O di domani e riprende la nuova livrea Sky Blue di Pixel 7a, per un'abbinata perfetta.

Ancora non sappiamo se l'offerta di lancio sarà disponibile anche in altri Paesi, ma ricordiamo che al lancio della serie Pixel 7 in alcuni Paesi come la Germania chi preordinava il telefono aveva possibilità di ricevere in omaggio o gli ottimi Pixel Buds Pro o un Pixel Watch.

Speriamo che da noi arrivi un'offerta del genere, ma lo scopriremo a breve in quanto già domani dopo il Google I/O in cui verrà presentato il nuovo telefono dovrebbe essere possibile ordinarlo. L'attesa per il dispositivo è infatti alle stelle, tanto che a Singapore un rivenditore ha già esposto il materiale promozionale!