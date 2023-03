Febbre da Pixel 7a: un prototipo è già in vendita

Negli ultimi anni l'attenzione nei confronti degli smartphone di Google , i noti Google Pixel , è cresciuta in maniera rilevante. A questo ha contribuito l'estensione del loro mercato, visto che Google ha scelto di commercializzarli anche in Italia e le innovazioni introdotte dalla stessa Google di generazione in generazione.

Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di vedere un assaggio del suo design, che sarà molto simile a Pixel 7, e delle sue specifiche tecniche. Ora apprendiamo che è già addirittura in vendita sotto forma di prototipo.

Le immagini che trovate qui in basso infatti mostrano il prototipo del quale parliamo. Questo è in vendita su eBay. Come vedete dalle immagini nella parte posteriore non è presente il classico logo Google dei Pixel ma quello che è caratteristico dei modelli prototipali.

L'identità del dispositivo è testimoniata dall'immagine che mostra la schermata di avvio in modalità Fastboot, dove possiamo leggere che il modello è equipaggiato con 8 GB di RAM Samsung LPDDR5 e 128 GB di storage interno. Dal profilo laterale vediamo i soliti pulsanti volume e spegnimento con la porta USB-C nella parte inferiore.

Il dispositivo in vendita su eBay non è in grado di avviarsi correttamente, perché probabilmente non ha nemmeno installato Android. Vi ricordiamo che il lancio dovrebbe avvenire attorno a maggio, con debutto sul mercato per giugno, magari insieme al tanto atteso e chiacchierato Pixel Fold.