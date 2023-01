Ecco a voi Pixel 7a: il primo video per vederlo all'opera

L'animazione che trovate qui in basso rappresenta il primo video in cui è possibile vedere Pixel 7a dal vivo . Le immagini mostrano un dispositivo estremamente simile a Pixel 7, con un display forato al centro per ospitare la fotocamera anteriore e bordi relativamente ristretti, simmetrici su tutti i lati.

Negli ultimi anni abbiamo visto Google impegnarsi sempre di più nel settore smartphone , sia per quanto riguarda i top di gamma che per quanto riguarda i dispositivi di gamma media contrassegnati dalla seria "a".

Posteriormente vediamo la solita banda superiore, nella quale troviamo il comparto fotografico costituito da 2 sensori accoppiati al flash LED. Se osserviamo bene, vediamo come lo spessore della banda posteriore risulti ridotto rispetto a quanto vediamo su Pixel 7.

Rimane da capire se si tratta di un effetto ottico o se effettivamente Google è riuscita a ridurre tale spessore.

La riduzione dello spessore della banda posteriore potrebbe anche essere lo specchio di una diversa implementazione hardware del comparto fotografico rispetto a quanto proposto da Pixel 7: potrebbe darsi infatti che Google abbia scelto di rimuovere componenti ingombranti, come lo stabilizzatore ottico, per Pixel 7a oppure che abbia scelto di implementare un sensore fotografico meno sviluppato e meno ingombrante.

Quanto appena espresso consiste in un mera ipotesi, non abbiamo conferme a riguardo. In generale, dobbiamo aspettarci qualcosa in meno da Pixel 7a rispetto a Pixel 7, in virtù del prezzo di lancio minore.