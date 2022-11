Pixel 7a svelato nelle prime immagini ad alta risoluzione: promette bene!

Pixel 7a risulterà dunque abbastanza simile al suo predecessore Pixel 6a , per quanto riguarda il design: lo smartphone avrà uno schermo piatto con bordi uniformi (ad eccezione del "mento", che invece sarà più pronunciato rispetto agli altri lati), la fotocamera frontale sarà posizionata in un foro centrale e sul retro troverà spazio l'ormai iconica "barra" dei Pixel.

Google è intenzionata ad allargare la serie Pixel 7 : oltre al modello base e al modello Pro , l'azienda sarebbe in procinto di lanciare anche Pixel 7 a. Questo dispositivo, così come tutti quelli che hanno la lettera "a" alla fine del loro nome, sarà caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La G di Google sarà posizionata centralmente, mentre il pulsante d'accensione e il bilanciere del volume saranno posizionati entrambi sul bordo destro del dispositivo.

Per quanto riguarda le dimensioni, Pixel 7a sarà grande 152,4 x 72,9 x 9,0 mm (10, 1 mm se consideriamo la barra posteriore): queste sono decisamente simili a quelle di Pixel 6a, dunque lo schermo dovrebbe essere delle stesse dimensioni o di pochissimo più grande rispetto al pannello di Pixel 6a.

Sul bordo inferiore, troverà spazio la porta USB C, ma sfortunatamente non ci sarà il jack audio come suggerito da alcuni rumor. Per quanto riguarda invece l'hardware, non abbiamo ancora certezze: Pixel 7a dovrebbe montare un pannello con refresh rate a 90 Hz e un sensore d'impronte digitali posto sotto al display, mentre per le fotocamere si parla dei sensori IMX787 da 64 MP e IMX712 da 13 MP. Il processore dovrebbe essere il chip Tensor G2, lo stesso della serie Pixel 7.

Non ci resta che attendere ancora qualche mese per saperne di più: ricordiamo che Pixel 6a è stato lanciato sul mercato a luglio dello scorso anno, per cui ci aspettiamo che Google possa fare lo stesso con Pixel 7a.