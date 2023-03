Una primavera rovente: Pixel 7a, Nord CE 3 Lite e ROG Phone 7 in arrivo

OnePlus ha annunciato che vi sarà un evento dedicato anche per il mercato italiano. Trovate maggiori dettagli per seguire l'evento tramite la pagina dedicata sul sito ufficiale OnePlus .

Oltre a Pixel 7a, in rampa di lancio troviamo anche OnePlus Nord CE 3 Lite . Il prossimo medio-gamma della casa cinese arriverà il 4 aprile .

È proprio questo il caso di Pixel 7a , il nuovo googlefonino che dovrebbe debuttare a maggio , probabilmente annunciato durante il prossimo Google I/O. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a un consistente leak di immagini, addirittura dal vivo , e di specifiche tecniche per il prossimo Pixel 7a. Non dimentichiamoci che il Google I/O potrebbe anche essere il palcoscenico dove verrà finalmente svelato Pixel Fold .

Le settimane che stanno arrivando infatti vedranno protagonisti diversi produttori che lanceranno nuovi modelli di smartphone, alcuni di questi molto attesi anche grazie ai vari rumor già emersi in rete.

Il mercato smartphone non si ferma mai, e questo riguarda tanto il segmento dei top di gamma quanto quello dei modelli di gamma media. Proprio in questo senso ci prepariamo a un periodo molto intenso .

Saltando nel settore dei top di gamma, e in particolare per quello dei gaming-phone, sappiamo che ROG Phone 7 arriverà il prossimo 13 aprile. L'evento riguarderà da vicino il mercato italiano, trovate maggiori dettagli a questo indirizzo.

Oltre a questi dispositivi, sappiamo che entro maggio Motorola dovrebbe annunciare il suo nuovo top di gamma Edge 40 Pro, così come OPPO dovrebbe presentare i nuovi dispositivi della serie Reno 10. Ci saranno anche altri modelli in arrivo da Realme e Xiaomi, i quali però saranno focalizzati sul mercato asiatico almeno in prima battuta.

Ovviamente noi seguiremo tutto con attenzione, vi suggeriamo quindi di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato alle news per non perderne una.