Pixel 7a avrà tanto in comune con Pixel 7: immagini e specifiche

Nelle ultime settimane abbiamo iniziato a parlare infatti di Pixel 7a, con i primi rumor che rivelano molto promettenti . Nelle ultime ore sono emersi consistenti dettagli sul dispositivo, che non fanno altro che confermare quanto sarà appetibile il dispositivo se dovesse rimanere nella stessa fascia di prezzo dei suoi predecessori.

Dopo aver visto di cosa è capace Google con i suoi nuovi smartphone top di gamma, i Pixel 7 , cresce l'attesa per il prossimo medio-gamma della serie.

Le immagini che trovate nella galleria in basso ritrarrebbero per la prima volta Pixel 7a dal vivo. Vediamo uno smartphone praticamente identico per design a Pixel 7: la fascia della fotocamera posteriore è stata aggiornata rispetto alla generazione precedente, e ora risulta uguale a quella mostrata da Pixel 7.

Lateralmente vediamo la porta USB-C, gli speaker, i segni di impermeabilizzazione e il carrellino della SIM laterale. Anteriormente vediamo la differenza di design principale con Pixel 7: il display ha lo stesso foro per la singola fotocamera al centro, ma i bordi sono più pronunciati.

Oltre alle immagini dal vivo abbiamo modo di avere un'anteprima anche delle specifiche tecniche:

Display : OLED da 6,1 pollici, 1080p, 90Hz

: OLED da 6,1 pollici, 1080p, 90Hz Processore : Tensor G2 di Google

: Tensor G2 di Google RAM : 8 GB LPDDR5 (Pixel 6a ne aveva 6 GB)

: 8 GB LPDDR5 (Pixel 6a ne aveva 6 GB) Storage interno : 128 GB

: 128 GB Fotocamera posteriore : Principale : 12 megapixel Grandangolo : 12 megapixel

:

Proprio in merito alla fotocamera posteriore vi sono dei pareri contrastanti dai leaker che hanno parlato di Pixel 7a: qualcuno afferma che il sensore principale scatterà a 12 megapixel, proprio come Pixel 6a, mentre altri indicano che invece ci sarà un sensore Sony IMX787 da 64 megapixel. Questo sarebbe davvero un grande salto in avanti, rendendo Pixel 7a praticamente equivalente (forse troppo) a Pixel 7.

Pixel 7a dovrebbe venire lanciato prima dell'estate, magari al Google I/O che BigG tiene annualmente nel mese di maggio.