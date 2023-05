Pixel 7a scatta come iPhone 14, parola di DxOMark

In fase di scatto il dispositivo ha conseguito un parziale di 138 punti, ma anche nei video non se la cava male con un parziale di 133 punti. Nemmeno la mancanza di un sensore per lo zoom ottico si fa sentire, visto che in fase di zoom il parziale corrisponde a 105 punti, relativamente alto considerando i modelli della fascia media.

In sintesi, Pixel 7a si è comportato molto bene grazie al suo autofocus sempre rapido e accurato, alla stabilizzazione che è efficace nella maggior parte delle condizioni ambientali e per la profondità di campo rilevante anche quando si usa il sensore grandangolare. Tra i punti deboli sono stati menzionati alcune perdite di dettaglio e instabilità con artefatti durante i video registrati al chiuso.

Qui sotto trovate un riepilogo grafico dei test effettuati sulla fotocamera posteriore di Pixel 7a. Per maggiori dettagli tecnici invece vi suggeriamo di leggere il report completo disponibile a questo indirizzo, dove troverete anche sample e confronti fotografici con altri dispositivi.