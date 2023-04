Pixel 7a passa all'azzurro: ecco i tre colori nei render ufficiali

Come ormai gli appassionati sapranno, Google non è proprio l'esempio da citare di un produttore che mantiene segreti fino all'ultimo i propri dispositivi. Questo è tanto più vero per l'attesissimo Pixel 7a, successore dell'apprezzato Pixel 6a e di cui ormai conosciamo l'aspetto e gran parte delle specifiche (anzi, un prototipo è già in vendita su Ebay).

Per Pasqua, però, il noto leaker OnLeaks e il sito mysmartprice hanno voluto dissipare gli ultimi dubbi e ci hanno regalato tutte le immagini ufficiali che lo ritraggono nei tre colori: scopriamoli insieme.