Il miglior medio gamma di questo 2023 in arrivo tra pochissime settimane?

Come mai tanta eccitazione di fronte a un medio gamma? Perché Pixel 7a sembra avere tanto di buono dai fratelli maggiori, a un prezzo che si dice possa essere la metà del top di gamma 7 Pro. In base a quanto trapelato finora dovremmo infatti avere uno schermo OLED da 6,1 pollici, full HD, a 90Hz di refresh, alimentato dallo stesso processore Tensor G2 della serie Pixel 7, e con 8 GB di RAM LPDDR5 (tanto per fare un paragone, Pixel 6a aveva 6 GB) e 128 GB di spazio di archiviazione.

Sul retro troviamo due fotocamere, proprio come su Pixel 7, entrambe da 12 megapixel (principale e grandangolo, quindi niente zoom, prerogativa del modello Pro).

Recentemente erano emerse voci anche su una nuova colorazione "giada", ma questa dovrebbe essere solo la nuova tonalità di una custodia, non del telefono vero e proprio, che dovrebbe invece essere disponibili in nero, bianco e azzurro. Peccato: vivacizzare un po' le cose poteva essere un modo per dare ulteriore spolvero alla serie, come del resto fa spesso Apple.

E già che siamo in tema di conferme, parliamo invece di una smentita, se così la si può definire: niente Pixel Fold al Google I/O. Il primo pieghevole dell'azienda arriverà probabilmente il prossimo autunno, salvo eventuali rinvii. In ogni caso non c'è nulla che faccia pensare a un suo lancio a stretto giro.

Chi invece fosse interessato a Pixel 7a dovrà probabilmente preparare il portafoglio tra poche settimane, sperando appunto che l'esborso sia molto contenuto.

Restate sintonizzati su AndroidWorld, perché appena possibile vi daremo ulteriori dettagli in merito a questo attesissimo smartphone.