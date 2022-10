I Pixel 7 sono i primi Android a supportare solo app a 64-bit

Torniamo a parlare dei nuovi top di gamma Google, i Pixel 7 e Pixel 7 Pro che abbiamo iniziato a conoscere. Nelle ultime ore sono emersi nuovi e interessaanti dettagli sulla nuova generazione di Pixel.

Come sottolineato da Mishaal Rahman, i Pixel 7 passano alla storia come i primi dispositivi Android a supportare esclusivamente le app a 64 bit. Questo avviene perché Google avrebbe completamente disabilitato il supporto alle app a 32 bit sui Pixel 7.

Nella pratica significa che i nuovi Pixel non saranno in grado di installare ed eseguire app a 32 bit. A livello tecnico, questo avviene perché le interfacce binarie Android (ABI) implementate nella build di Android 13 che troviamo sui nuovi Pixel 7 sono state disabilitate per il supporto alle app con architettura a 32 bit.