Che Pixel 7 sia con voi: arrivano gli sfondi ufficiali

Sono passati solo pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma Google, i Pixel 7 e Pixel 7 Pro che abbiamo iniziato a conoscere.

I nuovi Pixel di Google debuttano da oggi sul mercato, compreso il mercato italiano, e possiamo averne da subito un assaggio grazie agli sfondi ufficiali appena trapelati online.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano un'anteprima degli sfondi ufficiali dei Pixel 7. Si tratta di 6 immagini statiche, 3 per la modalità chiara e 3 per il tema scuro. Gli sfondi sono coerenti con le 3 colorazioni lanciate da Google per la loro commercializzazione. In questo articolo trovate le schede tecniche complete e i vari dettagli sulla loro disponibilità e prezzi.

Gli sfondi appena trapelati sono a risoluzione 3.120 x 1.440 pixel e sono disponibili in formato PNG. All fine di questo articolo troverete il link per scaricare gli sfondi a piena risoluzione.

Una volta scaricati gli sfondi sarà possibile usarli sul proprio modello di smartphone.

Chiaramente è molto probabile che la risoluzione e le proporzioni non corrispondano esattamente al proprio display. In tal caso sarà necessario effettuare un ridimensionamento o adattamento dell'immagine tramite il gestore degli sfondi sul proprio dispositivo.