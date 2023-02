Pixel 7 Pro è fatto al 50% da...Samsung

Counterpoint Research ha effettuato un'indagine con la quale ha analizzato i costi di tutti i singoli componenti di Pixel 7 Pro di Google. Ebbene, stando a questo studio, il 51% di questi costi sono da attribuire a Samsung: si, avete capito bene, nessun errore di battitura. Ad esempio, soltanto il display QHD+ AMOLED rappresenta il 20% dell'intero costo del dispositivo. All'azienda sudcoreana, poi, sono da attribuire anche i costi realtivi alla realizzazione dei vari sensori fotografici, a partire da quello principale ISOCELL GN1.

Tracce della nota azienda sudcoreana si possono riscontrare anche nelle antenne mmWave, sviluppate in collaborazione con Murata, così come per la RAM, costruita insieme a Micron. Per quanto riguarda il processore Tensor G2 – sviluppato dalla stessa Google insieme a Samsung – esso rappresenta il 7% del costo totale dei componenti. A questo proposito, si vocifera che la realizzazione di questo processore e del Titan M2 richiederanno una spesa ulteriore di 10$ rispetto alla precedente generazione.