Pixel 7 Pro è il miglior camera phone al mondo, parola di DxOMark

Ed è anche secondo per il display e terzo per i selfie: Google convince a tutto tondo

Pixel 7 Pro sbaraglia DxOMark: dopo tanto tempo c'è un nuovo re nella classifica della fotocamere mobile, ma non solo, perché il nuovo top di gamma di Google è secondo per qualità del display (dopo iPhone 14 Pro Max) e terzo per la fotocamera frontale (dopo iPhone 14 Pro ed Huawei P50 Pro).

Punteggio Fotocamere e Display al Top

Una fotocamera che convince a pieno questa volta, rivelandosi un asso in praticamente ogni campo di prova. Ecco in particolare quali sono i suoi punti di forza, sia in relazione alle fotocamere, che al display. Esperienza coerente in tutti gli usi e le funzioni

Eccelle nelle foto e nei video di amici e familiari , offrendo una buona resa dei toni della pelle e contrasti naturali in tutte le condizioni

Eccellenti capacità di autofocus nelle foto e nei video che aiutano a fermare l'azione, a catturare l'istante con precisione, e ottime capacità di tracciamento del volto nei video

Buone prestazioni complessive dello zoom che fornisce buoni dettagli a tutte le distanze di zoom

che fornisce buoni dettagli a tutte le distanze di zoom Ottime foto e video selfie con toni naturali della pelle, esposizione accurata e ampia gamma dinamica, anche in condizioni difficili

Stabilizzazione video efficace della fotocamera anteriore e posteriore

Profondità di campo abbastanza ampia che lo rende adatto alla maggior parte dei tipi di selfie, anche con gruppi numerosi

Ottima esperienza di visualizzazione quando si guardano video HDR10 con una luminosità adeguata

Ottima resa dei colori del display e adattamento della luminosità nella maggior parte delle condizioni di illuminazione

...e c'è anche qualche contro

In base all'adagio che non è tutto oro quel che luccica, anche Pixel 7 Pro ha dei punti più deboli, che però non vanno certo a rovinare l'esperienza complessiva. Leggera perdita di dettagli e un po' di rumore con lo zoom a distanza ravvicinata

e un po' di rumore con lo zoom a distanza ravvicinata Volti fuori fuoco quando si utilizza la fotocamera frontale a distanza ravvicinata

quando si utilizza la fotocamera frontale a distanza ravvicinata Rumore visibile nelle foto in condizioni di scarsa illuminazione

nelle foto in condizioni di scarsa illuminazione Breve durata del boost di luminosità all'aperto, che influisce sulla leggibilità

Ma sarà vero?

Pixel 6 Pro è solo 12° in classifica per le fotocamere posteriori, 6° per i selfie e 23° per display, segno di quanto Google abbia lavorato bene a tutto tondo, e non solo sul comparto fotografico. DxOMark ha insomma quasi solo parole di lode per Pixel 7 Pro, come del resto anche noi nella nostra recensione , e ciò è ancor più significativo se pensiamo cheè solo 12° in classifica per le fotocamere posteriori, 6° per i selfie e 23° per display, segno di quanto, e non solo sul comparto fotografico. Ovviamente i guidizi di DxOMark non sono inconfutabili, e c'è sicuramente chi dirà che siano "truccati". Da parte nostra possiamo solo dirvi che secondo noi Pixel 7 Pro è il premium phone dell'anno, e pare che sia un'opinione molto diffusa sul web. Siamo tutti al soldo di Google, o c'è del vero sotto? A voi utenti l'ardua sentenza!