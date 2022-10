Pixel 7 Pro: spuntano i benchmark del prossimo smartphone di Google

Manca sempre meno per i nuovi smartphone di Google: Pixel 7 e Pixel 7 Pro arriveranno tra pochissimo, anche se comunque conosciamo già buona parte delle specifiche tecniche e del design. In ogni caso, possiamo ora farci un'idea del processore di Pixel 7 Pro, visto che è trapelato un benchmark eseguito con il dispositivo.

Il benchmark in questione è stato eseguito da Gadgetfull BD, un rivenditore di smartphone del Bangladesh, e pubblicato sulla propria pagina Facebook. In particolare, sono stati eseguiti i benchmark probabilmente più popolari per quanto riguarda gli smartphone: stiamo parlando ovviamente di Geekbench e AnTuTu.

Nel test Geekbench, il Pixel 7 Pro ha totalizzato 1.054 punti in single-core e 3.138 punti in multi-core: si tratta di valore abbastanza elevati e in linea con altri top di gamma Android (giusto per fare un confronto, Pixel 6 Pro ha totalizzato 1.041 punti in single-core e 2.739 punti in multi-core). Nel test di AnTuTu, lo smartphone ha totalizzato 801.116 punti.

Nonostante questi valori siano decisamente positivi, ricordiamo che un benchmark non potrà mai indicare come si comporta effettivamente lo smartphone durante l'utilizzo di tutti i giorni: per questo motivo, parleremo di Pixel 7 e Pixel 7 Pro solo dopo averli provati approfonditamente.