Trapelano i prezzi dei Pixel 7, qualcosa vi piacerà

Per quanto riguarda Pixel 7 Pro si partirà da 899 dollari , mentre le colorazioni disponibili saranno Obsidian, Snow e Hazel (verde scuro).

I top di gamma Google, che sfideranno i nuovi iPhone 14 che ha appena lanciato Apple e per i quali già conosciamo i dettagli di commercializzazione, si sono resi protagonisti di nuovi interessanti leak .

La buona notizia è che i prezzi di lancio per il mercato USA risultano invariati rispetto a quelli dei Pixel 6 dello scorso anno. Un aspetto per niente scontato vista l'inflazione che sta caratterizzando i mercati globali e che ha portato Apple a incrementare i prezzi dei nuovi iPhone 14 rispetto ai predecessori.

Inoltre, stando a quanto scovato da Artem Russakovskii, chi preordinerà i Pixel 7 e Pixel 7 Pro riceverà un credito bonus rispettivamente di 100 e 200 dollari da spendere presso lo store Target, ovvero lo store statunitense per il quale sono appena trapelati i prezzi di lancio.

Non è escluso che anche altri rivenditori, e magari anche Google sul suo store ufficiale, applichino la stessa tipologia di promozione per chi effettuerà il preordine degli smartphone. D'altronde è accaduto lo stesso per i Pixel 6 dello scorso anno.

Ancora è presto per traslare quanto appena trapelato sul mercato italiano. Non è detto che i 599 e 899 dollari verranno convertiti in euro senza rialzi. Bisogna anche capire se i nuovi Pixel 7 arriveranno da subito sul mercato italiano.