Le ultime immagini di Pixel 7 e Pixel 7 Pro non lasciano proprio niente all'immaginazione

Le immagini che trovate nella galleria a fine articolo infatti confermano in pieno quanto è emerso durante questi mesi di leak, iniziati proprio con il Google I/O 2022 in cui BigG ci ha fornito un primo assaggio dei suoi top di gamma.

Dopo aver visto nel dettaglio le schede tecniche ufficiose di entrambi i modelli, questa per Pixel 7 e questa per Pixel 7 Pro , è giunto il momento di vedere nuove immagini che ne confermano il design .

Le immagini mostrano un Pixel 7 in tre colorazioni diverse, con un display forato al centro per ospitare la fotocamera anteriore, mentre sul retro prende posto una banda in rilievo per il modulo fotografico posteriore. Tale banda è in colorazione metallizzata, e ospita un'isola ellittica per i due sensori fotografici.

Per Pixel 7 Pro le cose cambiano minimamente. L'unica vera differenza in termini di design consiste nella seconda isola circolare presente nella banda fotografica posteriore, quella che ospiterà il terzo sensore fotografico che per il modello base non è previsto. Proprio come è accaduto per i loro predecessori Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Insomma, siamo ormai davvero pronti al debutto dei nuovi Pixel 7 sul mercato. Qualche giorno fa abbiamo anche avuto un'anticipazione sui possibili prezzi di lancio, almeno per il mercato USA.

L'incognita attualmente più grande è capire se Google lancerà da subito i nuovi flagship anche nel mercato italiano, oppure se farà come l'anno scorso quando i Pixel 6 sono arrivati soltanto dopo diversi mesi in Italia.

Vi ricordiamo che l'evento del 6 ottobre di Google sarà molto ricco. Oltre ai Pixel 7 e Pixel Watch, arriveranno altri dispositivi smart come il nuovo Nest Doorbell, il campanello smart di Google, e Nest Wifi Pro.