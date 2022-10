Ecco quali novità di Pixel 7 sbarcheranno anche sui Pixel 6 e 6 Pro

Su questi modelli dovrebbe essere rilasciata anche "Guided Frame", una funzione che sfrutta l'attenzione dell'IA di Google sui nuovi chip per aiutare gli utenti non vedenti a scattare selfie. Gli utenti di Pixel 6 potrebbero beneficiare anche dei miglioramenti assicurati da "Real Tone" , un'opzione che aumenta la precisione delle immagini. A queste, infine, si aggiungerà anche "At A Glance" e la trascrizione dei messaggi audio. Insomma, per i Pixel 6 e 6 Pro si potrebbe parlare quasi di una "seconda giovinezza".

Tuttavia, non ci sono soltanto buone notizie. Difatti, sembrerebbe che "Face Unlock", ovvero lo sblocco del telefono tramite il viso, non verrà rilasciato sui modelli precedenti ai Pixel 7. Per la precisione, un portavoce di Google, su "Caschys Blog", ha smentito l'arrivo di questa funzione sugli altri modelli. In tal senso, però, staremo a vedere. Infine, sempre restando in casa Pixel 7, alcuni giorni fa è stata diffusa la scheda tecnica completa del nuovo processore "Tensor G2", un chip che monta una CPU octa-core, con diverse tipologie di core: due "core grandi" Cortex X1 da ben 2,85 GHz, due "core medi" Cortex A78 da 2,35 GHz e infine quattro core Cortex A55 da 1,8 GHz ad alta efficienza