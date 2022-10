I Pixel 7 controlleranno la vostra tosse e russamento notturno: ecco come

L'attesa si fa sempre più sottile per il prossimo evento ufficiale Google, quello programmato per il 6 ottobre. Sappiamo infatti che l'evento avrà come protagonisti i nuovi smartphone top di gamma di Big G. Parliamo ovviamente dei i Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Canale Telegram Offerte

Dopo aver visto le presunte promozioni che caratterizzeranno il lancio dei nuovi flagship Google, il nuovo video pubblicato da Google che mette in risalto le capacità fotografiche e le schede tecniche praticamente complete, è ora di scoprire alcuni dettagli sulle nuove funzionalità che proporrà Google con i Pixel 7.

Il noto Mishaal Rahman ha infatti scovato un'interessante novità che riguarda la capacità di monitorare alcuni parametri di salute durante il sonno. Nello specifico si parla del monitoraggio del russamento e della tosse notturni.