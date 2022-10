Pixel 7 e Pixel 7 Pro svelati: novità hadware e software, e il prezzo non aumenta

Altre incoraggianti novità arrivano dal leaker Yogesh Brar che afferma che i nuovi Pixel 7 dovrebbero arrivare sul mercato con un prezzo invariato rispetto ai predecessori Pixel 6. Se uniamo questo alle recenti voci sulle promozioni di lancio, che dovrebbero prevedere Pixel Watch e Pixel Buds Pro in regalo, allora si fanno davvero appetibili.

Praticamente non manca ormai davvero nulla per conoscere i Pixel 7 e Pixel Watch. Non ci resta che attendere l'evento di lancio per scoprire se arriveranno da subito anche nel mercato italiano.